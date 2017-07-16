اضطرت طائرة تركية قادمة من اسطنبول إلى جدة، للهبوط بمطار القاهرة الدولي، إثر تعرض راكبة سعودية (49عاماً) لأزمة قلبية.
وذكر مصدر طبي بمطار القاهرة أنه وأثناء عبور الطائرة التركية الأجواء المصرية في طريقها إلى جدة اليوم الأحد، أبُلغ قائد الطائرة بتعرض السيدة لأزمة قلبية.
وأضاف أن قائد الطائرة أبلغ برج المراقبة بالحالة، وعقب السماح للطائرة التركية بالهبوط؛ تدخل فريق طبي من المطار، وتم نقل الحالة إلى مستشفى في القاهرة لتلقي العلاج.وفق “أخبار 24”.
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