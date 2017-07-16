استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ سعادة العقيد سعيد بن عبدالله القحطاني
مدير عيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج والاستاذ ذيب بن سعد الحربي مدير العلاقات العامه لقوى الأمن بالخرج .
في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك قدّموا التبريكات لسعادته بمناسبة تكليفة محافظاً لمحافظة الخرج .
قدم سعادة المحافظ في نهاية الاستقبال شكره وتقديره لهم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .
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