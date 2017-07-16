واصلت أندية الأحياء والأندية الموسمية بالخرج والدلم نشاطاتها بعد العودة من الإجازة بجملة من البرامج المتنوعة التي تستهدف فئات متنوعة من المجتمع شملت المواطنين والمقيمين, الرجال والنساء, الشباب والشابات والأطفال بهدف فتح المجال أمام المجتمع للاستفادة من التجهيزات والخدمات التي تقدمها الأندية ضمن برنامج ” إجازتي 2 ” الذي أطلقته وزارة التعليم ودشنه تعليم الخرج مطلع رمضان.
وقد أعدت الأندية عدد من الدورات والبرامج التدريبية والزيارات لمتاحف ومواقع تاريخية وأثرية, إضافة إلى زيارات لأبرز المعالم وتدريب الطلاب والطالبات على عدد من المهارات الحياتية وبرامج تثري معارفهم في عدد من التخصصات أهمها التدريب الوظيفي, والأندية الإجتماعية التعليمية, وبرامج العلوم, إلى جانب الدورات الرياضية والترويحية.
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