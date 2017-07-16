كشف العماني علي الحبسي، الحارس المنضم حديثاً إلى صفوف فريق الهلال، عن أمانيه في تكرار ما حققه محمد الدعيع، أسطورة الحراسة السعودية، مع فريق الهلال.
وقال الحبسي بعد وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أمس السبت: “أتمنى التوفيق من الله حتى أكون عند حسن ظن جماهير الهلال، وكما كان عليه محمد الدعيع الذي يعد من اللاعبين الذين قدموا إنجازات كبيرة وعطاء إيجابياً مع الهلال، وأن أكون مثله بإذن الله”.
وأبدى الحبسي اعتزازه وفخره بالإشادة التي نالها من محمد الدعيع، بعد اتفاقه رسمياً مع نادي الهلال، مطلع يوليو الجاري، عندما رحب به الدعيع عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكانت جماهير هلالية غفيرة أمام الحارس الدولي العماني فور وصوله مساء أمس، فيما كان مساعد الجريد، مدير العلاقات العامة في الهلال ممثلاً للنادي، وكذلك حضر أحمد الحبسي شقيق علي الحبسي.
ولم يخف الحبسي سعادته بالانتقال إلى فريق الهلال، وقال في حوار موسع تنشره “الرياضية” غداً الإثنين “إنه يتطلع إلى تجربة احترافية حافلة بالإنجازات مع بطل الدوري السعودي للمحترفين، وأن تشهد تتويجه بالمزيد من البطولات”.
وإلى جانب ذلك، تناول الحبسي العديد من العوامل التي يرى أنها ساهمت في قبوله العرض الأزرق، وعودته مجدداً إلى اللعب في الشرق الأوسط الذي تركه عام 2003.
وتقرر أن يخضع الحبسي “35 عاماً” إلى فحوصات طبية، اليوم الأحد، في أحد مستشفيات الرياض، تحت إشراف “بوبا العربية”، الشريك الطبي لنادي الهلال، قبل التوقيع الرسمي على العقد الذي يمتد حتى 2020.
يشار إلى أن إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد أتمت في مطلع يوليو الجاري اتفاقها المبدئي مع الحارس الحبسي ليحمي الشباك الزرقاء طوال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بعد أيام قليلة من قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والقاضي بالسماح للأندية السعودية بالتعاقد مع حراس غير سعوديين.
وجاء التعاقد الهلالي مع الحبسي بعد الاتفاق مع نادي ريدينج الإنجليزي على شراء المدة المتبقية من عقد الحارس العماني الذي ساهم في وصول الفريق إلى مراحل متقدمة من المنافسة على بطاقة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل الخسارة بركلات الترجيح من هيديرسفيلد تاون في آخر جولات المرحلة التأهيلية من دوري الدرجة الأولى.
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