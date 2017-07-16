بعد مقاطعته للتدريبات قرابة شهر، اتفق الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، وموريسيو نصيف وكيل المدافع البرازيلي برونو أوفيني، على التجديد لموسم واحد بمبلغ 1.8 مليون ريال، على أن يتم الحديث مستقبلا حول إمكانية استمراره خلال الفترة المقبلة.
وينتظر أن ترسل إدارة النصر عقدها للاعب ووكيله للتوقيع عليه رسميا خلال الساعات المقبلة، ومن ثم يحزم برونو حقائبه متوجها إلى تركيا، حيث يقيم الفريق معسكره الحالي استعدادا للموسم الجديد، للانخراط في التدريبات، اليوم أو غدا.
وكان الأمير فيصل بن تركي قد حسم الجدل، وأنهى أزمة برونو الذي تمسك بموسمين بدلا عن موسم الذي حددته إدارة النصر في العقد التلقائي مقابل زيادة 25 في المائة، باتصال هاتفي جمعه باللاعب نفسه اتفقا من خلاله على تمثيل الفريق موسما قابلا للتجديد.
وأوضحت مصادر أن الأمير فيصل بن تركي بعد أن عرف رغبة اللاعب في العودة ووعده بتقديم موسم متميز، حول المفاوضات بنجاحه في إعادة ترتيبها، وأن وكيله موريسيو، وعلي الرماح الوكيل السعودي لعبا دورا في تقريب وجهات النظر.
وكشفت “الإقتصادية” أن الشركة الإيطالية للاعب كانت وراء تحريضه وسعيها لرفع ومغالاة في سعره بخلاف البند المتفق عليه سابقا، بجانب سعيها المستمر لفسخ عقده، إلا أن موقف النصر القانوني حال دون مخططاتها، ما دعا برونو إلى فسخ عقد وكالته معها ليصبح ناصيف وكيله رسميا.
وتشير ذات المصادر إلى أن اللاعب لم ينقطع عن التدريبات طوال الفترة الماضية حيث كان يجري تمارين بدنية مع مدرب خاص.
من جهة أخرى، أوقف حكم مباراة النصر أمام باسيل الأذربيجاني الودية أمس اللعب بعد مرور 20 فقط من انطلاقتها، وفيها سجل عوض خميس هدفا لفريقه، لانعدام الرؤية جراء الضباب الكثيف، واضطر المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز التعويض عنها بتدريبات لياقية متنوعة.
وكانت مباراة النصر الأولى أمام يوفنتوس الروماني قد أوقفت في الدقيقة 70 لانعدام الرؤية أيضا.
يشار إلى أن الثنائي المغربي سعد لكرو والليبيري جيبور التحقا ببثعة النصر أمس، وسينخرطا في التدريبات اليوم.
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