كشفت مصادر أن مماطلة إدارة الأهلي ألغت الاتفاق السابق مع المحور البرازيلي ماوريسيو، عقب اتفاق الطرفين بعد حل المشكلة مع وكيل اللاعب.
وأفادت مصادر الصحيفة، أن ماوريسيو صرف النظر عن الانتقال إلى النادي الجداوي، بعد أن وجد معاملة غير احترافية من قبل مسيري مسؤولي الفريق الأخضر؛ مما وضع الإدارة الأهلاوية في مأزق مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف، الذي طالبهم بسرعة التعاقد مع اللاعب البرازيلي بعد إنهاء المشكلة التي وقعت مع وكيله.
واشارت “عين اليوم”، عن اتجاه النادي لفتح خط مفاوضات جديد مع محور نادي كلوب بروج البلجيكي البرازيلي كلاوديمير دي سوزا (29 عام)، حيث تسعى الإدارة للتعاقد معه لمدة سنتين بعرض قوي قدمته اليوم السبت، مع رغبة نائب رئيس النادي المحامي وليد معاذ بالتواجد في مقر نادي كلوب بروج للتفاهم الشخصي مع المسؤولين، وتوقيع عقد الانتقال.
ويعتبر اللاعب الاقرب لتمثيل الأهلي في ظل المؤشرات الحالية.
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