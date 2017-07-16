أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن 12 ألف وافد مخالف عادوا إلى المملكة بطريقة نظامية، بعد مغادرتهم لها مستفيدين من حملة “وطن بلا مخالف” والإعفاء من تبعات بصمة “مرحل”.
وأوضحت “الجوازات” أن بعضاً من هؤلاء عادوا بعد أسبوع واحد من مغادرتهم للمملكة، مبينةً أن 572 ألف مخالف استفادوا من المهلة المحددة للحملة حتى أمس السبت.
ودعت الوافدين المخالفين لسرعة المبادرة للاستفادة من تمديد المهلة والإعفاءات والمغادرة قبل تاريخ انتهاء المهلة، محذرةً الذين تم إنهاء إجراءاتهم ولم يغادروا حتى الآن، بأنه في حال تم ضبطهم ستُطبق بحقهم العقوبات المقررة، ولن يتمكنوا من الاستفادة من إعفاءات الحملة.وفق “أخبار 24”.
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