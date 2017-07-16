تخرج مواطن مبتعث لدراسة الدكتوراه برفقة اثنين من أبنائه، في حفل تخرج واحد بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الدكتور سعيد الزبير، في لقاء تلفزيوني مع قناة “عين” التعليمية، إنه تخرج بدرجة الدكتوراه من جامعة “لورنس” الأمريكية، وتخرج معه في ذات حفل التخرج ابنه بدرجة الماجستير وابنته بدرجة البكالوريوس.
وأبان أنه قدم للدراسة بأمريكا برفقة أسرته، وأن هذه مثّلت فرصة طيبة لأبنائه لمواصلة دراستهم بأمريكا، مؤكداً أن هذا تم بفضل جهود المملكة في دعم الطالب ومرافقيه.وفق “أخبار 24”.
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