تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة أفراد (مواطنَين وبنغالي)، انتحل أحدهم صفة رجال أمن، وتورط بمساعدة شريكيه في سرقة عمالة وافدة.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، إن الفرق التابعة لإدارة دوريات أمن المحافظات المشاركة في الحملة الأمنية توفرت لديها معلومات عن قيام أحد أفراد العصابة بالدخول على مقار سكن العمالة الوافدة منتحلاً صفة رجل أمن، وتهديدهم وسرقة مقتنياتهم الشخصية وأموالهم بمساعدة من شريكيه، وتمكنت من ضبطهم.
وأوضح أنه بسماع أقوالهم الأولية أقرّوا بارتكاب ثلاث جرائم سرقة وتقاسم المسروقات فيما بينهم.
وأكد أنه تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، كما تم إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة.وفق “أخبار 24”.
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