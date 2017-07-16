اشترطت وزارة الحج والعمرة ضمان رفاهية حجاج الداخل، عبر وضع خطوط عريضة لأصحاب الحملات تشمل توفير أنواع فخمة من الأطعمة والحلويات وكذلك الأثاث، وضمان توافر خدمة الـ”واي فاي”.
وأكدت الوزارة، وفقا لـ”الحياة”، ضرورة تجهيز خيام الحجاج بمادة “الجبس بورد”، وبأنواع فخمة من الأثاث وتغطية الأراضي بالموكيت، كما حددت ثلاثة أنواع من الأرفف مخصصة لأغراض الحجاج، إضافةً إلى اشتراطها وجود عدد كافٍ من دورات المياه وتخصيص بعضها لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمنت شروط الوزارة في فئات الخمس نجوم، نوعية الأطعمة المقدمة في الوجبات الثلاثة، وكذلك الحلويات التي تبدأ بـ”البسبوسة” وتنتهي بـ”الجاتو” وأنواع معينة من الكيك والبسكويت، وتوفير أنواع القهوة العربية والأمريكية والشاي بأنواعه، إضافةً إلى المشروبات الغازية والعصائر والمياه الباردة.
وشملت الشروط أيضا تجهيز الخيم بخدمة “الواي فاي”، وتوفير مرشد ديني لكل حملة، بالإضافة إلى تحديد نوعية المسكن والمأكل في جميع المشاعر المقدسة (مزدلفة ومنى وعرفات).
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