كشفت إحصائية عن تقلص أعداد الإرهابيين المطلوبين بالقطيف ضمن قائمة الـ23 مطلوباً من مثيري الشغب التي أعلنتها وزارة الداخلية في العام 2011، وقائمة الـ9 المعلنة أكتوبر الماضي.
وأبانت الإحصائية أن عدد المطلوبين بالقائمتين تقلص من 32 مطلوباً إلى 12، عقب مقتل خمسة منهم والقبض على 10، وتسليم خمسة مطلوبين من قائمة الـ23 أنفسهم للأجهزة الأمنية، حيث تم إطلاق سراحهم لاحقاً.
وأوضحت وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن المطلوبين من قائمة الـ9 انخفض إلى ستة بعد مقتل كل من جعفر بن حسن المبيريك وحسن محمود عبدالله مساء أمس الأول في عملية أمنية بسيهات، ومقتل فاضل عبدالله آل حمادة في السيارة التي انفجرت في رمضان الماضي بأحد أسواق القطيف.
وأشارت الإحصائية إلى أن ثلاثة من بين المطلوبين حالياً بقائمة الـ9 وهم محمد حسين العمار وميثم علي القديحي وعلي بلال الحمد يعتبرون من أخطر المطلوبين؛ لتورطهم في عدد من القضايا من بينها اختطاف الشيخ الجيراني، واستهداف دوريات أمنية بالدمام والمجيدية، وقتل رجل أمن وإصابة آخر، إضافةً لاستهدافهم دورية أمنية مكلفة بحماية مساجد القطيف.
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