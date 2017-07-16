كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي عن استحداث تصنيف جديد للمستفيدين، حيث تسري عليهم قائمة المتعثرين بالاعتماد على بيانات الشركة السعودية للتصنيف الائتماني “سمة”.
وأشار العمودي إلى استحداث مركز لدعم مستفيدي التمويل المدعوم لتسهيل إجراءاتهم، مبيناً أن المركز الجديد جاء بسبب ضعف التنسيق بين الأفراد وقطاع التمويل، وبتدشينه يُمكن الإعلان عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل لبحث إنهاء الأمور العالقة.
وأضاف وفقا لـ”الاقتصادية” أن برنامج ضامن للتمويل السكني وبرنامج التمويل الإضافي تم استيعابهما في برنامج المدعوم.
وأوضح العمودي أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، لافتا إلى أن آلية التمويل تمتاز بتقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى خمسة أعوام كحد أقصى.
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