بَدَأَ محمد مجاهد الهندي، أطروحته البحثية لنيل درجة الدكتوراه من جامعة جواهر لال نهرو “الهند”، والتي جاء عنوانها: القضايا الاجتماعية والسياسية في أعمال الأديب السعودي: ماجد سليمان “دراسة نقدية”، حيث شملت الأطروحة كافة الأعمال الإبداعية لـماجد سليمان والتي تنوعت بين الشعر والرواية والقصة والمسرح والمقالة وأدب الطفل. والتي سطّرها خلال تجربة أدبية عمرها عشرون عاماً، بدأها في 1997م .
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أطروحة الدكتوراه في الأعمال الأدبية لماجد سليمان (ابن #الخرج)
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