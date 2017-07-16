توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون الطقس اليوم الأحد حاراً على معظم مناطق المملكة، شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة.
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً فيما يكون الطقس معتدلاً على مرتفعات جنوب غرب المملكة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان.وفق “أخبار 24”.
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