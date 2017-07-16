وجّه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بالتحقيق في واقعة تعرض شاب نزيل بمركز التأهيل الشامل بوادي الدواسر للتعذيب، وظهور كدمات وآثار للضرب على أجزاء متفرقة من جسده.
وطالب الغفيص، وفقاً لـ “سبق”، بمحاسبة كل موظف أو مسؤول يثبت تقصيره أو إساءته لأي نزيل، فيما تمت إحالة المعتدي عليه وهو عامل في المركز إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.
يذكر أن نزيلاً بمركز التأهيل الشامل بمحافظة وادي الدواسر ظهر في مقطع فيديو وعلى جسده آثار ضرب وتعنيف، ما سبب له كدمات بأجزاء متفرقة من جسمه، وقدم والده بلاغاً ليتم تحويل النزيل إلى المستشفى العسكري؛ لاتخاذ اللازم.
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