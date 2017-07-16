روى شهود عيان تفاصيل العملية الأمنية التي قامت بها قوات الطوارئ في سيهات بمحافظة القطيف أول من أمس (الجمعة)، وتمكنت خلالها من القضاء على ثلاثة إرهابيين اثنين منهم ضمن قائمة المطلوبين التسعة المعلنة من قبل وزارة الداخلية، لافتين إلى أن العملية بدأت عند الساعة الثامنة مساءً، واستغرقت نحو نصف ساعة.
وأضاف شهود العيان أن الدوريات الأمنية ظهرت في المكان وهي تلاحق سيارة صغيرة يستقلها ثلاثة أشخاص حتى حاصرتها في أحد شوارع مدينة سيهات، فيما سارعت دوريات أخرى إلى غلق المنافذ المؤدية لهذا الشارع كافة؛ لمنع الدخول أو الخروج منه، مشيرين إلى أنه لم تمض سوى لحظات قليلة إلا وسُمع دوي طلقات نارية بكثافة في الشارع.
ولفتوا إلى أن قوات أمن إضافية وفرقة إسعافية حضرت إلى المكان وقامت برفع جثث 3 إرهابيين بعد القضاء عليهم، كما أعادت فتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات في تمام الساعة الـ 11 مساءً، لتعود الحياة إلى طبيعتها مجدداً.
بدورها، ذكرت مصادر أن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل المطلوبین الأمنیین حسن العبدالله بحريني الجنسیة، وجعفر بن حسن مكي المبیريك سعودي الجنسیة، إلى جانب صادق درويش الذي لم يدرج اسمه على القوائم التي أصدرتها وزارة الداخلية سابقاً.وفق “أخبار 24”.
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