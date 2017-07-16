أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد وزير الدفاع أمس (السبت)، اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس؛ لتهنئته بالانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل بالعراق.
وأشاد ولي العهد، بدور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادتها للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” والقضاء عليه، مشدداً على ضرورة استمرار الحرب ضد الإرهاب والداعمين والممولين له.
وبحث الجانبان خلال المكالمة جوانب تطوير آليات التنسيق بين البلدين لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، كما بحثا التعاون العسكري والدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.وفق “أخبار 24”.
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