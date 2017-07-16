كشفت مصادر تفاصیل جديدة في جريمة قتل شاب لأربعة من أفراد أسرته أول من أمس (الجمعة) في منزلهم بمركز القاحة في محافظة بدر بالمدينة المنورة، لافتةً إلى أن الجهات الأمنية قبضت على عم القاتل لاتهامه بتزويد المُتهم بأداة الجريمة.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، أن المتهم طعن والدته وطفلي شقيقته قبل أن يقوم بفصل رأس الأخيرة عن جسدها، مستخدماً سكيناً حصل عليها عن طريق عمه، لافتةً إلى أنه اعترف أمام الجهات الأمنية بارتكابه الجريمة، معللاً فعلته بتأثره بشرب المُسكر، الأمر الذي ثبت كذبه بعد إجراء تحليل دم له.
وبيّنت أن التحقيقات الأولية بالقضية كشفت عن تعرض ومعاناة اثنين من أشقاء الشاب لمرض نفسي وراثي دفع أحدهما في السابق إلى الانتحار؛ ما يرجح وقوف هذا المرض وراء ارتكابه الجريمة، مشيرةً إلى قيامه بتصرفات أخرى في السابق تؤكد هذا الأمر، من بينها إطلاق أعيرة نارية بالقرب من المنزل قبل إقدامه على الجريمة بعدة أيام.
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