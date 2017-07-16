عثرت الجهات الأمنية بجدة أمس (السبت)، على الشاب خالد آل مسهر، الذي اختفى في ظروف غامضة قبل ثلاثة أيام من محافظة محايل عسير.
وذكرت مصادر، بحسب “سبق”، أن معلومات وردت للجهات الأمنية بوجود الشاب آل مسهر في جدة، لافتةً إلى أن فرقة تحرٍ وبحث تتبعت جهاز جواله، من خلال الدخول على إيميل التتبع الخاص بالجهاز حال فقدانه.
ولفتت إلى أن الفرقة تمكنت بالفعل من الاستدلال على مكان الجوال، ومن ثم العثور على المفقود بصحة جيدة، قبل أن تقوم بإعادته إلى أسرته.
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