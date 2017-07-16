قامت جامعة لورنس الأمريكية، بتكريم المهندس محمد الماضي، والد المبتعث إبراهيم الماضي الذي توفي مؤخراً بتسليمه شهادة تخرج ابنه من الجامعة.
جاء ذلك خلال استقبال المسؤولين عن الجامعة للمهندس “الماضي” لتسليمه شهادة تخرج ابنه المتوفى، في حضور نخبة من أساتذة الجامعة الذين قاموا بالتدريس للمبتعث إبراهيم، الذين أكدوا بدورهم على تفوقه الدائم، واجتهاده في التحصيل العلمي.
من جهته، عبّر المهندس الماضي الذي بدت عليه مشاعر الفرح والحزن في آنٍ واحد، عن شكره لجامعة لورنس للتقنية على هذا التكريم.وفق “أخبار 24”.
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