أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة ستوافي فرنسا بملف كامل عن تجاوزت ارتكبتها الدوحة على مدى السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (السبت) مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، حيث أكد أنهما بحثا عدة ملفات خاصة بالأوضاع الراهنة في المنطقة، منها عملية السلام والأوضاع في سوريا والعراق واليمن، والأزمة الجارية مع قطر.
وقال الجبير في تعليقه على الأزمة القطرية إن هناك مبادئ أساسية يجب أن تلتزم بها جميع الدول بما فيها قطر، الأول هو عدم دعم الإرهاب وتمويل الإرهاب، وعدم دعم التطرف وعدم التحريض ونشر الكراهية عبر وسائل الإعلام بأي شكل كان وعدم استضافة إرهابيين أو أشخاص متورطين في تمويل الإرهاب أو مطلوبين من دولهم وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة.
وأضاف الجبير نأمل أن نستطيع حل هذه الأزمة داخل البيت الخليجي ونأمل أن تسود الحكمة الأشقاء في قطر ويستجيبون لمطالبات المجتمع الدولي، وليس فقط الدول الأربع، الذي يرفض دعم الإرهاب وتمويله ودعم التطرف واستضافة أشخاص متورطين بالإرهاب.
من جهته، جدد وزير الخارجية الفرنسي دعم بلاه للوساطة الكويتية لخفض التوتر بغية إيجاد بيئة مريحة للحوار، مؤكدًا أن محاربة التطرف والإرهاب يجب أن يكون عالميًا وجماعيًا.وفق “أخبار 24”.
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