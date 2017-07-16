ذكرت مصادر أن قوات الطوارئ تمكنت من القضاء على المطلوبين الأمنيين حسن العبدالله بحريني الجنسية، وجعفر بن حسن مكي المبيريك سعودي الجنسية، مساء أمس الجمعة، في سيهات التابعة لمحافظة القطيف بعد مداهمة أمنية وتبادل لإطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن الهالكين تورطا في عدد من القضايا التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن.
وكان المدير العام للمباحث في الداخلية البحرينية قد أوضح، أن المطلوب سابقاً حسن العبدالله من مواليد سوريا، ويحمل والده الجنسية البحرينية، ووالدته سعودية الجنسية، ولديه إقامة شبه دائمة في السعودية، وشارك بشكل مستمر في أعمال الشغب بمنطقة القطيف، كما تم في وقت سابق إبعاد والده عن السعودية، ومنعه من دخول أراضيها.وفق “أخبار 24”.
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