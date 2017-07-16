وصل إلى الرياض مساء اليوم (السبت) اللاعب العُماني علي الحبسي حارس الهلال الجديد، لتوقيع عقده الرسمي مع النادي، قبل المُغادرة إلى معسكر النمسا الإعدادي.
وأكد اللاعب في تصريح له عقب وصوله مطار الملك خالد بالرياض عصر اليوم أنه سعيد بالانضمام إلى نادي الهلال، متمنياً أن تكون تجربته مميزة مع النادي.
وأظهر مقطع فيديو استقبال الجماهير الهلالية بحفاوة كبيرة للاعب الحبسي، الذي من المتوقع أن يوقع غداً مع النادي عقداً سيمتد لثلاثة مواسم، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي.وفق “أخبار 24”.
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