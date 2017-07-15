استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الشاطئ بجدة مساء اليوم (السبت)، المعزين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
فقد استقبل خادم الحرمين كل من أسعد بن طارق آل سعيد، الممثل الخاص لسلطان عُمان، ومرافقيه، والشيخ فيصل السعود المحمد الصباح، والشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، والشيخ خالد الجراح الصباح، ومرافقيهم، والمبعوث الخاص لملك الأردن الدكتور باسم عوض الله، وعددا من السفراء المعتمدين لدى المملكة.
وعبر الجميع عن بالغ عزاء ومواساة قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته، فيما أعرب خادم الحرمين عن شكره وتقديره لهم جميعاً على مشاعرهم الأخوية الصادقة.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، عددا من الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين، وجموعا غفيرة من المواطنين الذين قدموا التعازي في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز .وفق “أخبار 24”.
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