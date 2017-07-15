قدم الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، تعازيه ومواساته لوالد الشهيد الجندي أول محمد حسين هزازي من قوات حرس الحدود، الذي استشهد إثر تعرض دوريته لطلق ناري من مصدر مجهول أثناء أدائه لمهام عمله بساحل الرامس بمحافظة القطيف.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم (السبت)، بوالد الشهيد هزازي، مؤكدا له أن اليد الإرهابية الغادرة في محافظة القطيف تلقت على يد رجال الأمن ضربات موجعة، قوضت من عبثها وحدّت من استهتارها، مما جعل تلك الفئة الباغية ترى في كل رمزٍ للأمن عدواً لها.
وشدد أمير المنطقة الشرقية على أن الضربات المتلاحقة للقوات الأمنية ستجلب منفذي هذه الجريمة لينالوا جزاءهم، ولن يفلتوا من العقاب طال الزمن أو قَصُر.
من جهته، عبر والد الشهيد هزازي عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان البطولة والشرف مدافعاً عن دينه ثم ملكه ووطنه.وفق “أخبار 24”.
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