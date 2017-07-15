أعلنت شركة زد تي إي ” ZTE” الصينية عن أحدث هواتفها الذكية بسعر 99 دولارا، وقالت إنه يجمع بين المظهر اللائق والسعر المنخفض والمواصفات التي تجعله منافسا لهواتف سامسونج وأبل.
وأوضحت الشركة، أن الهاتف الذكي رخيص الثمن يعمل بنظام “أندرويد”، كما يحتوي على مستشعر بصمات الإصبع على الجهة الخلفية، وفق ما ذكر موقع “The Verge” التقني، أمس” الجمعة”.
ويبلغ قياس الشاشة 5.5 إنش بدقة عالية من معيار 720p، في حين تبلغ ذاكرته المؤقتة 2 جيجابايت والذاكرة الأساسية 16 جيجا بايت.
وتصل دقة الكاميرا إلى 13 ميجابيكسل وسيعتمد الهاتف الجديد على معالج “Snapdragon 425 quad-core processor”، رباعي النوى، وتصل سعة البطارية إلى 3.140 ميلي أمبير.
وبات الهاتف متوفرا حاليا في المتاجر الإلكترونية في الولايات المتحدة ويصل مناطق أخرى في العالم لاحقا، ويشار إلى أن هذا الهاتف يتوفر بحوالي ثلث السعر الذي تباع به أجهزة جالاكسي من سامسونج أو آيفون من أبل.وفق “تواصل”.
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