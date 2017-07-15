يُعَانِي قرابة المليارين و300 مليون من سكان العالم من مشكلة الوزن الزائد؛ بسبب اتباع حميات غذائية غير صحية، بِحَسَبِ إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
إليكم أهم عشر نصائح لمنع تراكم الدهون ولخفض الوزن: –
1 – يُمكن للحميات القاسية أن تساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسرعة كبيرة، غير أن معظم هذه الحميات تتكون فقط من الماء ومن مغذيات للكتل العضلية، وسيقوم الجسم بإعادة تجديد الدهون التي تخلص منها بمجرد الانْتَهاء من اتباع النظام الغذائي، وتعمل هذه الدهون كمخزون احتياطي للجسم يلجأ إليها في الحالات الطارئة.
2 – بالنسبة لأولئك الأشْخَاص الذين يُصرون على المحافظة على أوزان أجسامهم نلاحظ أن وجباتهم اليومية تتألف بشكل أساسي من الفواكه والخضار، ومعظم تلك الوجبات تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والماء، وهي ذات محتويات منخفضة من السعرات الحرارية، يجب عليك أن تشرب الكثير من الماء بِغَرَضِ تحفيز عملية الهضم.
3 – ليست الدهون هي المسؤولة وحدها عن زيادة الوزن، بل النشويات المصنَّعة والمكررة مثل منتجات الدقيق أيضاً، والوجبات السريعة التي تحتوي على كميات عالية من السكر أيضاً، كما يجب تفادي الإفراط في تناول الكحوليات؛ لأنها تحتوي على ضعف السعرات الحرارية الموجودة في البروتين أو السكر.
4 – اتباع نظام غذائي صحي ومنتظم، ينْصَح خبراء الصحة بتناول ثلاث وجبات عادية في اليوم، تكون فيها وجبة الإفطار هي الأكبر حجماً، كما أن تناول الطعام ببطء يجعلك تشعر بسرعة بالشبع، توقف عن تناول الطعام قبل أن تشعر بالشبع تَمَامَاً، ولا تَنْسَ استخدم الصحون الصغيرة لأن ذلك سيجعلك تشعر أنك أكلت بما فيه الكفاية.
5 – ممارسة التمارين الرياضية العادية ضروري جِدّاً في عملية التخلص من الوزن الزائد، فالتمارين الرياضية تساعد الجسم على حرق الدهون واستهلاك السعرات الحرارية، وينْصَح خبراء الصحة بالرياضات المائية التي تعمل على تخفيف الضغوط على المفاصل والعمود الفقري، كما يُمكن في مراحل متقدمة ممارسة رياضة الجري، وركوب الدراجات الهوائية، والسباحة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.
6 – عندما لا تنام بقدرٍ كَافٍ ستشعر بجوع شديد حين تستيقظ في اليوم التالي، كما سيعطل الهرمون الذي يسبب الرغبة بالحركة، في حين سينخفض معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائي في جسمك لأنك تأكل بمقدار أكثر، وسينخفض لديك معدل هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية اسْتِعْدَادَاً للبدء بعملية الهضم، كما سيزداد معدل هرمون الأوريكسين الذي يعمل على زيادة معدل الشهية.
7 – الاستحمام بالماء البارد يُحَفِز بِدَوْرِهِ عملية حرق الدهون في الجسم. ويعمل الماء البارد على وجه الخصوص على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في جسم الإِنْسَان عن طريق تفعيل الدهون البنية في منطقة الوركين، يجب أن يبدأ الاستحمام بماء تبلغ حرارته 20 درجة مئوية وينتهي بماء لا تقل حرارته عن 15 درجة مئوية. الاستحمام بماء بارد مدة 15 دقيقة في اليوم سينشط عملية التمثيل الغذائي، وسيحفز طاقة جسمك طوال اليوم.
8 – تُشكل الكتلة العضلية حوالي الـ 40 في المائة من وزن الجسم، ويحرق الجسم الدهون حتى فِي حَالِ عدم القيام بأي نشاط، ويستهلك السعرات الحرارية بمعدل ثلاثة أضعاف استهلاكه للأنسجة الدهنية. وتقوم العضلات باستهلاك السعرات الحرارية لَيْلاً ونَهَارَاً، والعضلات المُدربة هي أكثر قدرة مقارنة بالعضلات غير المُدَرَّبة على حرق واستهلاك الدهون، وكلما ازدادت الكتلة العضلية كلما ازدادت عملية استهلاك الطاقة وحرق الدهون.
9 – التوتر والإجهاد هما من العوامل النفسية الهامة في عملية زيادة الوزن؛ وبالتالي فإنه من المهم التخفيف من حدة التوتر والإجهاد لمعالجة ذلك كله، كما يلعب هرمون الكورتيزول دوراً كبيراً في حياتنا اليومية، ويُمكن أن يؤدي إلى الإحساس برغبة شديدة غير منضبطة للطعام، والعيش بَعِيدَاً عن التوتر والإجهاد هو الأسلوب الأفضل للتخلص من الدهون وزيادة الوزن.
10 – إذا كنت تشعر بالجوع إياك أن تذهب للتسوق؛ لأنك في نهاية المطاف ستملأ السلة أو العربة بكل ما لن تحتاجه في نظامك الغذائي؛ لِذَا من الأفضل لك أن تتسوق وأنت تشعر بالشبع؛ وبالتالي لن تكون فريسة لشتى أنواع الإغراءات التي لا تُعَد ولا تُحصى.وفق “تواصل”.
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