أدت جموع غقيرة اليوم السبت صلاة الميت على الشهيد جندي أول محمد حسين هزازي الذي تعرض لطلق ناري من مصدر مجهول بمحافظة القطيف.
وتقدم وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، المصلين، وبحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة، في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الخبر، مقدما التعازي لذوي الشهيد.
يشار إلى أن إحدى الدوريات الأمنية التابعة لحرس الحدود في محافظة القطيف تعرضت أمس لإطلاق نار من مصدر مجهول، ما أدى إلى استشهاد الجندي “هزازي” وإصابة زميل له.وفق “أخبار 24”.
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