امتدحت منظمة الصحة العالمية الإجراءات الصحية المشددة التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة لتجنب انتشار مرض الكوليرا، محذرة في الوقت ذاته من انتشاره خلال موسم الحج.
وقالت المنظمة إن المملكة تستقبل حجاجاً من دول كثيرة ينتشر فيها المرض الخطير، لكن المملكة تفرض رقابة شديدة وإجراءات سريعة لرصد الحالات في وقت مبكر، مشيدة بالاستعدادات الوقائية التي اتخذتها المملكة.
من جانبها أكدت وزارة الصحة أن الخبرة الطويلة للمملكة خلال الأعوام الماضية لعبت دوراً في تجاوز المملكة لظروف أصعب شهد فيها العالم انتشار أمراض معدية، مشيرة، بحسب “الحياة”، إلى أنها تنسق مع المنظمات الدولية لإنهاء الترتيبات الخاصة بموسم الحج.
وأضافت أن المملكة تدرك التحديات التي يفرضها الموقف، وتتابع من كثب الأحداث الصحية في جميع الدول، وتقوم بكامل التزاماتها المعتادة في أخذ الاحترازات اللازمة تجاه الحال الصحية للحجيج، كما جرت عليه العادة.وفق “أخبار 24”.
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