اضطر مواطن لكسر أحد الجدران بمنزله لإنقاذ قطة صغيرة سقطت في تجويف بداخله، وظلت محتجزة لمدة 3 أيام.
وأظهر مقطع فيديو نشرته ابنة المواطن في حسابها بموقع “تويتر” لحظة إخراج والدها للقطة من مكان احتجازها، بعدما قام بتكسير جزء من الجدار الذي توجد بداخله.
وقالت الفتاة حول تفاصيل المقطع: “سقطت قطة صغيره بإحدى الفتحات الموجودة بأعلى الجدار وظلت فيها ثلاثة أيام فما كان من والدي إلا كسر الجدار وإخراجها”.وفق “أخبار 24”.
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