ذكرت مصادر أن اللجنة الصحية بمجلس الشورى ستطالب في جلستها بعد غدٍ الاثنين وزارة الصحة بضرورة الإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد خلال فترة زمنية محددة.
ومن المقرر أن توصي اللجنة خلال مناقشتها تقرير الوزارة للعام المالي 1437/36، في الجلسة بدراسة موضوع التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق، ويضمن جودة الخدمة وشموليتها، ووفقاً لصحيفة “عكاظ” فقد طالب عضوا المجلس عطا السبيتي، وفيصل العماج بعدم البدء بإجراءات التخصيص إلا بعد تغطية جميع المواطنين بمظلة التأمين الطبي التعاوني الحكومي.
وكان عدد من الأعضاء قد طالبوا بضرورة تخصيص نسبة من المبالغ المتحصلة من غرامات “ساهر” لدعم وتهيئة أقسام الإسعاف في المستشفيات الحكومية بما يؤهلها لاستقبال جميع الحالات الحرجة، والتعامل معها بالسرعة اللازمة والجودة المطلوبة.
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