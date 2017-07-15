نشرت المديرية العامة للجوازات تفاصيل العقوبات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والمترتبة على المواطنين والمقيمين الذين يتعاملون مع هؤلاء المخالفين.
وأوضحت “الجوازات” من خلال “إنفوجراف” نشرته اليوم على حسابها بموقع “تويتر” أن العقوبات ستطال الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص، والوافدين المتأخرين عن المغادرة عقب انتهاء تأشيراتهم، والمتسللين المقبوض عليهم، وذلك بالغرامة 15 ألف ريال مع السجن والترحيل، وترتفع الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وأضافت أنه ستتم معاقبة المواطن أو المقيم الذي يقوم بنقل وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، أو مساعدتهم، بالغرامة التي تتراوح من 25 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة سنتين والتشهير في حال تكرر المخالفة للمرة الثالثة.
وأبانت أنه في حال قام المواطن أو المقيم بتمكين عمالته الخاصة من العمل لحسابها الخاص، يعاقب بالغرامة 15 ألف ريال في المرة الأولى و30 ألفاً في الثانية، وتصل إلى 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر في المخالفة للمرة الثالثة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج