أعلنت جمعية “عون” للبحث والإنقاذ، صباح اليوم السبت، العثور على جثتي أب وابنه، فُقدا في قرية “القليب” التابعة لمحافظة حفر الباطن.
وكان المواطن المفقود (30 عاماً)، وابنه البالغ من العمر تسعة أعوام، يستقلان “جيب تويوتا” ذات لوحات كويتية في طريقهما إلى الكويت، قبل أن يضلا الطريق وينقطع بهما الاتصال.
وتبلغت جمعية “عون” بالواقعة، وبعد جمع المعلومات اللازمة تحركت فرق الإنقاذ إلى الميدان، حيث عثر ذوو المفقود على السيارة وبالقرب منها جثة الطفل، فيما عثر عضو جمعية “عون” على جثة الأب.
وتبين أن الموقع الذي فُقد فيه الأب وابنه قريب من عزبة صاحب إبل، وأن المركبة غاصت بالرمال، فترجلا منها بحثاً عن منقذين، فيما ذكر الفريق أن إخراج السيارة لم يكن بالأمر العسير جداً ولكن شدة الحر حالت دون إنقاذ الضحيتين.وفق “أخبار 24”.
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