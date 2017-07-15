اختفت فتاتان في ظروف غامضة بعد خروجهما من منزلهما بحي العزيزية بالمدينة المنورة أمس الأول الخميس، فيما باشرت الأجهزة الأمنية بلاغ الاختفاء وبدأت في البحث عنهما.
وقال أحد أقارب الفتاتين إن إحداهما عمرها 14 عاماً والأخرى 8 أعوام، وأنهما خرجتا من المنزل عند العاشرة صباحاً للذهاب إلى البقالة، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنهما لم تعودا إلى المنزل حتى الآن.
وأضاف أن الأسرة تقدمت ببلاغ رسمي لمركز شرطة العزيزية حول اختفاء الفتاتين، حيث تم إصدار تعميم للجهات كافة للبحث عنهما، لافتاً إلى أن الفتاة الصغرى مصابة بمرض السكر.
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