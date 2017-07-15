يصل العُماني علي الحبسي حارس الهلال الجديد، إلى الرياض مساء اليوم السبت لتوقيع عقده الرسمي مع إدارة الأمير نواف بن سعد، قبل المُغادرة إلى معسكر النمسا الإعدادي، فيما يُنتظر أن يلتحق الأوروغوياني بريتوس بالمعسكر الأسبوع المقبل.
على صعيد متصل، ينتظم مجاهد المنيّع في تدريبات الهلال خلال معسكر النمسا خلال اليومين المقبلين، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، لتخلو قائمة الفريق من الإصابات، فيما منح المدرب الأرجنتيني دياز اللاعبين راحة من التمارين في الفترة المسائية امس الجمعة، سامحا لهم بالخروج في جولة حرّة.
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