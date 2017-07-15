أكدت مصادر عن اقتراب إدارة الأهلي من اتمام صفقة انتقال اللاعب البرازيلي ماوريسيو، محور نادي زينيت الروسي، بعد أن عادت اتصالات الأهلاويين بالنادي الروسي خلال الساعات السابقة، بعد محاولات وكيل أعماله بافساد الصفقة خلال اليومين الماضية.
وينتظر أن يوقع وليد معاذ، نائب رئيس الأهلي، العقد مع اللاعب الذي أبدى موافقته السابقة.
واكدت ذات المصادر، أن ادارة النادي الأخضر، تسعى لاتمام صفقة انتقال اللاعب البرازيلي، للانضمام إلى معسكر الفريق خلال اليومين المقبلة، في مدينة زالتسبورغ النمساوية.
من جهة أخرى، علمت مصادر “عين اليوم”، عن وصول إدارة الأهلي إلى طريق مسدود في مفاوضاتها مع نادي سيلتا فيغو الإسباني، لانتقال لاعبه التشيلي بابلو هيرنانديز، إلى صفوف الفريق الجداوي، بعد مبالغة النادي الإسباني في قيمة انتقال اللاعب، والتي وصلت إلى 6 ملايين يورو.
ووضعت إدارة أهلي جدة، البرازيلي كلاوديمير دي سوزا، ضمن اهتماماتها في سوق الانتقالات الصيفية.
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