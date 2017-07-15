برز الحساب الرسمي لصحيفة “المنتخب” المغربية عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر انتقال المهاجم الليبيري ويليام جيبور إلى النصر قادما من ريو آفي البرتغالي بعد نهاية فترة اعارته مع الوداد المغربي.
ونشر حساب الصحيفة صورة توقيع جيبور مع رئيس نادي النصر الامير فيصل بن تركي تأكيدًا لرحيل ويليام للعالمي، وانتهاء العلاقة بينه وبين الوداد المغربي، بتوقيعه عقدًا لمدة 3 مواسم حسب ما كشف الحساب الرسمي لنادي النصر.
وفي وقت سابق أكد سعد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي عدم توقيع جيبور للنصر، عندما تم الإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع الماضي من قبل نادي النصر، و ذكر سعد الناصري أن عقد استعارة جيبور من ريو آفي البرتغالي ينتهي في أغسطس المقبل، فيما ذكرت عدة مصادر مغربية أن عقد اللاعب انتهى في يونيو، وبالتالي انتقل للنصر.وفق “النادى”.
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