أعلن الجهاز الطبي بالفريق الهلالي الأول، عن جاهزية ثلاثي الفريق “عمر خربين، ياسر الشهراني، عبدالله الزوري”، بدخولهم للتدريبات الجماعية بالنادي، مما يمكن المدرب رامون دياز من الاستعانة بهم خلال المباريات الودية في المعسكر الخارجي المقام حاليا في النمسا.
فيما سيلاقي الفريق الهلالي، نظيره “سبيتال النمساوي” في أولى المباريات الودية، يوم الجمعة المقبل، وسيقابل “بنيفيتو الإيطالي” في يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو، على أن يختتم مبارياته الودية بالمعسكر بلقاء فريق “ايتيميز التركي”، في يوم 30 من الشهر الحالي.
يذكر أن الفريق الهلالي سيعود للعاصمة الرياض في يوم 31 من شهر يوليو.
من جانبه، أكد المهاجم مجاهد المنيع لـ”عين اليوم” اقترابه من الجاهزية الكاملة، فيما سيدخل للتدريبات الجماعية خلال هذا الأسبوع.
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