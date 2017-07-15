أعلن نادي النصر، امس الجمعة، عن إتمام التعاقد رسميا مع المحترف الليبيري ويليام جيبور للانضمام للفريق الأول لكرة القدم.
وأوضح النادي في بيان رسمي أن رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي وقع عقدا رسميا مع المحترف الليبيري “جيبور” لمدة ثلاث سنوات قادمة.
يُشار إلى أن نادي النصر أعلن منذ قليل عن إبرام عقد رسمي مع البرازيلي ليوناردو بيريرا محترف نادي الجزيرة الإماراتي، في عقدٍ يمتد لعام واحد بنظام الإعارة.وفق “أخبار 24”.
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