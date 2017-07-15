قررت محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، تثبيت عقوبة منع نادي الاتحاد من تسجيل اللاعبين لفترتين، ورفض طلب الاستئناف المقدم من إدارته، وإلزام النادي بدفع مبلغ 1.9 مليون يورو للمهاجم الأسترالي جيمس ترويسي.
وأوضح النادي أنه تلقى قرار محكمة “كاس” بخصوص قضيتي الاستئناف المقدمة منه ضد قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والاستئناف المقدم من اللاعب جيمس ترويسي.
وأشار إلى أن قرار المحكمة تمثل في رفض استئناف نادي الاتحاد ضد لجنة فض المنازعات وتثبيت عقوبة المنع من التسجيل لفترتين، إلى جانب القبول الجزئي لاستئناف اللاعب جيمس ترويسي؛ حيث طلب اللاعب بمبلغ ثلاثة ملايين يورو، وقررت هيئة التحكيم تعويضه بمبلغ 1.9 مليون يورو.
وأوضحت إدارة نادي الاتحاد أنه على الرغم من أن الحكم الصادر كان متوقعاً إلا أنها فضلت مواصلة الدفاع عن حقوق النادي وقالت: “لن نتوانى عن القيام بدورنا في السعي لحفظ حقوق النادي في القضايا الأخرى”.وفق “أخبار 24”.
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