أعلن نادي النصر، امس الجمعة، عن إبرامه عقدا رسميا مع البرازيلي ليوناردو بيريرا محترف نادي الجزيرة الإماراتي، في عقدٍ يمتد لعام واحد بنظام الإعارة.
وسيلتحق المحترف البرازيلي بمعسكر الفريق الأول المقام بدولة تركيا خلال الأيام القادمة، وسيكون ليوناردو جاهزاً للمشاركة في البطولة العربية المقررة إقامتها بمصر خلال الشهر الجاري.
وتُعد صفقة نجم الجزيرة الأولى للنصر خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعد سماح مركز التحكيم الرياضي للنصر بتسجيل اللاعبين بعد وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.
ونشرت إدارة النادي مقطع فيديو للاعب وجه فيه رسالة لجماهيره، بعد توقيعه العقد أعلن فيها عن سعادته بتواجده ضمن صفوف النصر، مبديا أمله في أن يصبح النادي مع جماهيره أبطالاً هذا الموسم.وفق “أخبار 24”.
محترف #النصر البرازيلي ليوناردو يوجه رسالة لجماهير #العالمي بعد توقيعه العقد عبر حساب #النصرفي سناب شات#معاك_يانصر pic.twitter.com/5ai8fKL50w
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٤ يوليو، ٢٠١٧
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