لم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن يكون هجوم ساحل الرامس بالقطيف، مرتبطاً بمخطط تهريب من وإلى البحر.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة عن تعرض دورية لحرس الحدود لإطلاق نار أول أمس الخميس أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف، حيث أسفر الهجوم عن استشهاد جندي وإصابة آخر.
وقال التركي، بحسب صحيفة “مكة”، إنه تم استهداف دورية حرس الحدود وهي تؤدي مهامها المعتادة في حراسة الحدود وتنفيذ المهام الإنسانية للبحث والإنقاذ ومساعدة مرتادي الشاطئ.
وأوضح أن إطلاق النار تم من داخل سيارة، ولم يُعرف ما إذا كانت متمركزة في عين المكان أو أنها كانت تمر بمحاذاته.
وحول ما إذا كان هدف الهجوم تسهيل مخطط تهريب من وإلى البحر، قال التركي: هذا غير مستبعد، وننتظر نتائج التحقيقات في الجريمة، ولكن هذه الجرائم الإرهابية تستهدف أيضاً الخدمات الأمنية التي يختص بها رجال الأمن والتي تشمل الأعمال الإنسانية على الشواطئ.
التعليقات 1
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15/07/2017 في 11:19 ص[3] رابط التعليق
كلهم أعداء الوطن والمواطنين الإرهابيون والمهربين ، شكراً لرجال الأمن ورحم الله الشهداء وعافا الجرحى،،،،.
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