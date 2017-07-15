توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يسود طقس حار على معظم مناطق المملكة، اليوم السبت، وأن يكون شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة.
وقالت في تقريرها عن حالة الطقس إن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض, والقصيم، وحائل، ونجران، بالإضافة للحدود الشمالية، والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
وأضافت الهيئة أن مرتفعات جنوب غرب المملكة ستشهد سماء غائمة جزئياً وطقسا معتدلا، مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات عسير وجازان.وفق “أخبار 24”.
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