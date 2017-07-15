كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن نسب الإنجاز في مشاريع تظليل طريق المشاة لربط العزيزية بالدور الثاني للجمرات، وتظليل منحدرات الصعود والنزول لمحطتي “منى 1” و”منى 2″، وتظليل منحدر الصعود لمحطة “منى 3” الجمرات إلى محطة قطار المشاعر المقدسة.
وبيّنت الإمارة أن نسبة إنجاز مشروع تظليل طريق المشاة لربط العزيزية بالدور الثاني للجمرات بلغت 70 %، وبلغت نسبة إنجاز مشروع وتظليل منحدرات الصعود والنزول لمحطتي “منى 1″ و”منى 2” 20 %، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع وتظليل منحدر الصعود لمحطة “منى 3” الجمرات إلى محطة قطار المشاعر المقدسة 75 %.وفق “أخبار 24”.
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