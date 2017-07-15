كشفت مصادر عن تفاصيل مُثيرة في جريمة قتل شاب لـ4 أفراد من أسرته بينهم والدته ورضيع أمس (الجمعة) في منزلهم بمركز القاحة في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، مرجعةً سبب إقدامه على الجريمة إلى إصابته باعتلالات نفسية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن الشاب تخرج العام الماضي في الثانوية العامة بمجموع 98% إلا أن ذلك لم يؤهله لدخول الجامعة التي يرغبها؛ ما تسبب في إصابته بمرض نفسي خلال الفترة الأخيرة، لافتةً إلى أنه أقدم على قتل والدته وأخته واثنين من أطفالها عمر أحدهما 3 أعوام والآخر رضيع بطعنهم جميعاً بطعنات متفرقة في منطقتي الصدر والظهر مستخدماً سكيناً.
ولفتت إلى أن المتهم حاول خداع الجهات الأمنية بمبادرته إلى الإبلاغ عن مقتل أفراد أسرته على يد مجهول، إلا أن تحقيقات الشرطة التي استمرت لساعات دفعته إلى الاعتراف بارتكابه الجريمة، مبينةً أن الجهات المعنية أحالته للسجن العام بالمدينة المنورة، كما نقلت الجثث الأربع لمستشفى الملك فهد لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ اللازم.
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