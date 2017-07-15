أكمل رحالة سعودي مغامرة في تركيا تمثلت في سيره من مدينة طرابزون إلى مدينة إسطنبول بالدراجة الهوائية، ليقطع مسافة 1200كم خلال 12 يوماً.
وقال الرحالة ماجد الراضي، وفقاً لصحيفة “المدينة”، إن الهدف من الرحلة هو نقل رسائل ونصائح للسياح السعوديين والعرب، والتعريف بالمناطق السياحية في تركيا، إلى جانب خوض تجربة المغامرة.
وأشار إلى أن رحلته بدأت يوم 8 شوال الجاري، وقطع خلالها ما يعادل 100 كم يومياً، لافتاً إلى أنها من أمتع الرحلات التي خاضها، لما فيها من تحديات؛ بسبب الأجواء الممطرة والمرتفعات الكثيرة التي صادفته، مبيناً أنه اضطر أن يمشي على قدمه مسافة 5 كم بعد هطول الأمطار، حتى يتمكن من اللجوء إلى إحدى القرى، قبل غروب الشمس.
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