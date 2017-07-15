توقع المختص في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد بعض مناطق المملكة موجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة بداية من غدٍ (الأحد)، وذلك تزامناً مع قدوم فترة “جمرة القيظ” والتي تبدأ فيها التمور بالتلون والنضج مع اشتداد الحرارة.
وأوضح الحصيني وفقاً لـ”الحياة”، أن الطقس يتميز في فترة “جمرة القيظ” بارتفاع درجة الحرارة والسموم، وكذلك درجة الرطوبة الجوية على السواحل الشرقية والغربية، لافتاً إلى أن مناطق الجنوب الغربية وتحديداً فيفا وأبها والنماص والباحة وخميس مشيط والطائف سترتفع فيها درجات الحرارة خلال تلك الفترة لتتراوح بين 28 إلى 33 درجة مئوية.
وأضاف أن ليل المملكة سيستمر في الزيادة مقارنة بالنهار خلال تلك الفترة وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل بمعدل دقيقة واحدة وعشر ثوان بشكل يومي، متوقعاً أن تستمر الأجواء الحارة المتقلبة على مناطق المملكة حتى نهاية فصل الصيف لهذا العام.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج