أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء أمس (الجمعة)، صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة، يرافقه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كان في استقبال الملك الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وأدى الصلاة على الفقيد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والأمراء.وفق “أخبار 24”.
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