ذكرت مصادر أن 3 مطلوبين أمنياً قُتلوا في مواجهات مع الجهات الأمنية في مدينة سيهات بالمنطقة الشرقية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية نفذت مداهمة بحي الكويت في سيهات أسفرت عن مقتل 3 مطلوبين، أبرزهم المطلوب جعفر المبيريك.
ووثق مواطن من خلال مقطع فيديو أصوات رصاص كثيف تم سماعه في حي الكويت، خلال عملية تبادل إطلاق النار بين الجهات الأمنية والمطلوبين.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من استشهاد جندي وإصابة آخر من قوات حرس الحدود، بعد تعرضهما لإطلاق نار من مصدر مجهول بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف.وفق “أخبار 24”.
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