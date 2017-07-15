عثرت السلطات الأمريكية بعد عمليات بحث موسعة على طائرة تدريب صغيرة تحطمت، اليوم (الجمعة)، في منطقة ما بين مقاطعتي فلاجر وسانت جونز بولاية فلوريدا جنوب شرق أمريكا وكان على متنها راكبان، أحدهما طالب سعودي.
ونقل حرس الحدود الأمريكي، بعد وقت وجيز من سقوط الطائرة، عن شهود أنهم رأوا الطائرة وهي تسقط في منطقة مائية بالقرب من نهر ماتانزاس، كما نُقل عن أحد الشهود أنه شاهد الطائرة وهي تحلق على علو منخفض وسمع أصوات انفجارات تصدر من محركها.
من جهة أخرى، قال مأمور شرطة مقاطعة فلاجر، ريك ستالي، إنه لا يوجد أي ناجين من حادث تحطم الطائرة التي تتبع مدرسة “أورموند بيتش” للطيران، وهو ما أكده مسؤول في المدرسة، مضيفاً أن الطائرة تحطمت خلال رحلة تدريب مجدولة.
فيما أكدت مدرسة الطيران بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن الطائرة كانت تقل مدرب طيران وطالباً انضم للمدرسة للحصول على رخصة الطيران التجاري، مشيرة إلى أن الطالب (27 عاماً) يحمل الجنسية السعودية، في حين رفضت الكشف عن اسمه حتى تسمح بذلك الجهات المخولة بالتحقيق، معبرة عن أسفها الكبير لوقوع الحادث الذي يُعد الأول في تاريخ المدرسة.وفق “أخبار 24”.
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